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عدن - ياسمين التهامي - نجمة نجوم المسلسل التركي الشهير حريم السلطان" تكشف عن حملها مرة ثانية دون زواج.. من هو الاب الحقيقي (صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، متابعيها ومحبيها بإعلان حملها للمرة الثانية على التوالي دون ارتباطها بأي علاقة زوجية رسمية، ومع إخفائها اسم الرجل الذي حملت منه بجنينها. وذكر موقع "tv100" التركي أنّ الممثلة أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام في مسلسل "حريم السلطان"، أعلنت حملها واستعدادها لأن تصبح أما للمرة الثانية. وسبب هذا الكشف الجريء صدمة بين المتابعين، خصوصا أن مريم غير متزوجة، وهذا الحمل الثاني لها دون زواج، حيث أنجبت ابنتها الأولى لارا من رجل الأعمال جان أتيش دون زواج. إحدى بطلات وبحسب الموقع، فقد صرّحت أوزرلي أنها حامل بشهرها الخامس وجنس الجنين أنثى، إذ قالت: "ابنتي في شهرها الخامس وستأتي لهذا العالم في يناير"المقبل. وأضافت بكل جرأة: "ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها وهي منذ زمن طويل تريد أخا، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة". إحدى بطلات ولم تصرح أوزالي التي انتقلت للعيش في أمريكا منذ فترة عن هوية والد طفلتها الثانية، وأبقت اسمه طي الكتمان. مريم التي صدمت الجمهور بخبر اعلان حملها سافرت مؤخرا من أمريكا إلى ألمانيا للاستقرار فيها وافتتحت مطعمها الخاص هناك. إحدى بطلات وتصالحت مريم منذ سنتين مع والد طفلتها لارا جان اتيش، بعد فترة قطيعة، وسمحت له برؤية طفلته، بعد أن كانت قد قاطعته إثر هروبه من تركيا عقب فضيحة نصب كبيرة، احتال فيها على رجال أعمال أتراك بقيمة 40 مليون ليرة تركية، وكانت هي بين ضحاياه، إذ أقرضته مليوني ليرة تركية(نحو 400 ألف دولار) بعد أن وهبته نفسها وجسدها، لكنها لم تقدر سوى على استرجاع نفسها منه بينما بقي مالها في ذمته. إحدى بطلات المصدر: tv100

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