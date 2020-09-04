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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يفتك بالحوثيين في محافظة الجوف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، سلسلة جبال حويشان عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في محافظة الجوف. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال حويشان، عقب معارك عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى، بجبهة العلم بمحافظة الجوف. . وبحسب المركز، فإن قوات الجيش ألحقت بالمليشيات الانقلابية خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح العشرات من عناصرها، ودمرت عددا من الآليات و الاطقم واستعادت كميات من الأسلحة والذخائر.

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