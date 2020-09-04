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عدن - ياسمين التهامي - النيابة المصرية : قرار جديد ضد أحمد زكي بقضية تحرشه بـ 50 فتاة وهتك أعراضهن.. وهذا موقف النجوم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت النيابة العامة المصرية الشاب “أحمد بسام زكي” لمحكمة الجنايات بسبب تحرشه بعشرات الفتيات، والتي قد يصل عددهن قرابة 50 بينهن قاصرات. فيما اتهمت النيابة العامة المصرية الشاب “زكي” بالتحرش بالفتيات وهتك أعراضهن اضافة الى إفشاء أمور مخدشة بالشرف لبعض الفتيات، وتهديده للفتيات مقابل الاستمرار في علاقته الجنسية. وتواصل التحقيقات بخصوص قضية أحمد زكي وتحرشه بالفتيات بالقول والإشارة من خلال وسائل اتصالات لاسلكية. كما واتهمت النيابة باعتدائه على حرمة حياة إحداهن من خلال التقاطه صورًا لها من غير رضاها، كما واستخدام زكي” حسابًا من خلال أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته المخلة بالآداب. وأحرزت النيابة الحشيش المخدر من منزل الشاب “أحمد زكي” بقصد التعاطي. كما تم توجيه له اتهامات بشروعه في مواقعة فتاتين دون رضاهما، ومحاولة هتكه عرضهما، وكانت إحداهن تبلغ من العمر 18 عاماً، وتهديدهن مع عدد اخر من الفيتيات بأخبار تضر بسمعة الشرف، وقيامه بتصرفات منافية للأخلاق. أثارت قضية الشاب أحمد بسام زكي ضجة كبير في مصر بعد تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعلت مع القضية العديد من الفنانات والشهيرات مطالين الفتيات بعدم الصمت والحديث عن تعرضهن للتحرش. فيما قادت الفنانة المصرية “رانيا يوسف” حملة من خلال الانترنت بخصوص هذه القضية، وذلك بهدف فضحهم أمام الجميع.

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