شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عسكري جديد للرئيس هادي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين العميد/ عبدالملك الاهدل قائدا للواء 17مشاة بتعز. ودشن الأهدل مهامه كقائد للواء 17مشاة بزيارة ميدانية لأبطال الكتيبة الثالثة والرابعة المرابطين في جبل هان برفقة رئيس عمليات اللواء العقيد/ عبد حمود الصغير وعدد من أركانات اللواء وقادة الكتائب.

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