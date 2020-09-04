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عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مؤلمة وصادمة.. زوجان عجزا عن سداد فاتورة الولادة فقررا بيع المولود !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اقعة صادمة، أقدم زوجان على بيع مولودهما، بسبب عجزهما عن سداد فاتورة الولادة . وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أجبر زوجان هنديان على بيع مولودهما الجديد إلى إدارة المستشفى لعجزهما عن دفع فواتيرهما الطبية. وكان رجل يدعى شيف شاران وزوجته بابيتا قد عجزا عن فاتورة قدرها 35000 روبية أي ما يعادل 350 جنيها إسترلينيا نظير خضوع زوجته لولادة قيصرية في المستشفى. وقد اضطر الزوجان لبيع طفلهما إلى المستشفى مقابل 100 ألف روبية، لتسوية الفاتورة. ونقلت وسائل إعلام هندية أن مديرة المستشفى سيما جوبتا قالت إن الطفل استلم للتبني بدلاً من بيعه، مدعية أن الوالدين وقعا على أوراق بالموافقة على تلك الإجراءات. وكان الزوجان قد رزقا بالفعل بأربعة أطفال قبل مولودهما الأخير ولا يجني السيد تشاران أكثر من 100 روبية في اليوم من قيادة أجرة. وعندما طالبت المستشفى بالمال، لم تتمكن الأسرة من الدفع وتم عرض الطفل للتبني. كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا عن ناشط في مجال حقوق الطفل أن البيع المزعوم لم يستوفِ المتطلبات القانونية للتبني.

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