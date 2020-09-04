شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد” ماذا فعل زوج مصري تجرد من كل مشاعر الرجولة بزوجته على البلكونة أمام الجيران! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد” ماذا فعل زوج مصري تجرد من كل مشاعر الرجولة بزوجته على البلكونة أمام الجيران!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements د زوج مصري من كلّ معاني الرجولة، وأقدم على ضرب زوجته وسبّها، على مرأى ومسمع من الجيران، محاولاً إلقائها من بلكونة منزله في منطقة حلوان . وانتشر مقطع فيديو. وثقّه على ما يبدو احد الجيران، للزوج وهو يشد شعر زوجته ويتدلى برأسها وكأنه مقدم على إلقائها من الطابق الخامس. وأشار نشطاء مصريون إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يضرب فيها الزوج زوجته، فقد دأب على ذلك منذ ثلاث سنوات. لافتين إلى أنها قام بطعنها بسكين. وذكر جار للزوجين أنّ أشقاء الزوجة “اتخانقوا” مع زوجها، فرفع عليهم قضية، اتهمهم فيها بضربه. وقال إن الزوجة توسّلت زوجها ليتنازل عن القضية للإفراج عن أشقائها فأقدم على ضربها ومحاولة رميها من علو. Video Player 00:00 00:31 وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأمن المصري القى القبض على الزوج للتحقيق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد” ماذا فعل زوج مصري تجرد من كل مشاعر الرجولة بزوجته على البلكونة أمام الجيران! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.