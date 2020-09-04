شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ليلة الدخلة امام الجميع ضمن عرس بإحدى القبائل الصحراوية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيديو ليلة الدخلة امام الجميع ضمن عرس بإحدى القبائل الصحراوية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التطور الهائل بالفكر والعلم انه ما زال هناك افعالا يمارسه الناس لا تدل الا على التخلف. الفيديو التالي يبين احدى هذه الافعال. وحسب الفيديو انه في بعض القبائل البدوية والصحراوية تظهر العروس وهي في ابهى واجمل حلتها حيث تلبس اللحافة الصحراوية وسط غرفة مملوءة بالنسوة مغلقة . ويدخل عليهن مجموعة من الرجال يرتدون الزي الصحراوي ايضا .يتقدم رجل يرتدي الضراعية الصحراوية يبدو انه العريس ويقوم بواجبة وحق الشراعي فيها ولكن أمام النسوة الحاضرات ومرافقيه من الرجال، قبل ان تتكفل احدى الحاضرات برمي غطاء عليهما. يعتذر بوابة اليمن عن نشر الفيديو لما يحتويه من مشاهد مخلة..

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