شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين في مأرب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطورات خطيرة في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين في مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر محلية بان مليشيات الحوثي استكملت اليوم السيطرة على مديرية ماهلية جنوب مأرب بالكامل. وأضافت المصادر بان هذه السيطرة جاءت بعد يوم واحد فقط من سيطرتها على منطقة العمود مركز المديرية. وأشارت المصادر الى ان المعارك تدور حاليا في منطقة الصدارة في مديرية رحبة المجاورة والتي انتقلت اليها المعارك. وأوضحت المصادر بان مسلحي القبائل يحاولون التصدي لتقدم مليشيات الحوثي وسط غياب تام لقوات الجيش التابع للشرعية. لافتة الى ان طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية عدد من الغارات الجوية استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي في مديرية ماهلية. وكانت مليشيات الحوثي قد نقلت المعارك الى مديرية حريب وهي المديرية الرابعة التابعة لقبائل مراد في جنوب مأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات خطيرة في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين في مأرب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.