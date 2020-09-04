الخنبشي يناقش مع رئيس فرع اتحاد نساء اليمن بسيئون أوضاع المرأة وخطط التدريب والتأهيل  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقش نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي، مع رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت فاطمة النوبي، أوضاع المرأة واتجاهات العمل المستقبلي بين اوساط النساء.
وتطرقت النوبي الى البرامج التي نفذها فرع الاتحاد في مجال التدريب والتأهيل للقطاع النسائي للمساهمة في تمكينهن من ايجاد فرصة عمل لتحسين اوضاعهن المعيشية.. فضلا عن الشركات التي عقدها الاتحاد من اجل المساهمة في حل المشكلات التي تواجهها النساء.
ونوه الخنبشي بجهود قيادة الاتحاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تؤكد إدراك قيادة الاتحاد بالدور المناط بها، للدفع بأوضاع المرأة لتنال حقوقها التي كفلتها القوانين السارية باعتبارها شريك أساسي في التنمية الشاملة بالوطن.
وأكد على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات لزيادة فاعلية مشاركة المرأة في مختلف الأصعدة.
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