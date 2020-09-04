الإمارات تسلم عددا من السيارات لدعم المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات



سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، امس الخميس، بمديرية المكلا 10 سيارات خاصة لدعم الإدارات والمؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت. وبحسب وكالة "وام" فقد تسلمت مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت أربع سيارات، فيما تسلم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت سيارتين، ومديرية حجر على سيارتين، ومديرية تريم على سيارتين، وقد تم تقديم هذه السيارات كدفعة اولى وفقاً للاحتياجات المرفوعة من قبل السلطة بالمحافظة. وخلال التسليم الذي حضره عدد من مدراء العموم ومدراء المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت، تحدث السيد حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، قائلاً: إن هذا الدعم جاء بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مساعيها لدعم الخدمات العامة بمحافظة حضرموت وان اهتمام دولة الإمارات بالجانب الخدمي بالمحافظة تجلى بوضوح في تبنيها مشروع مساندة السلطات الرسمية لدعم المؤسسات الخدمية للرقي بتقديم خدماتها في هذا المجال. وأكد الشامسي حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وتخفيف معاناة اليمنيين بدءا من توزيع السلال الغذائية وحتى اعادة تأهيل البنية التحتية مع الاهتمام بالصحة والتعليم وكافة القطاعات الحيوية الاخرى. وبدورهم ألقى عدد من مدراء العموم، ومدراء المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت، اثناء حضورهم عملية التسليم، كلمات اعربوا فيها عن شكرهم لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم السخي المتواصل، كما أشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم هذا الملف الخدمي عبر تزويده بالاحتياجات المطلوبة للقيام بدوره في المجتمع ولتحسين العمل في هذا الجانب الحيوي المهم مؤكدين على أهمية الدعم اللوجستي الذي تقدمة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للسلطة المحلية في حضرموت في مختلف المجالات الضرورية.