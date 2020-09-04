قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، 04/أيلول/2020، تحركات للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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