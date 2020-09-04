شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقت الإعلامية السعودية لجين عمران، أغرب هدية من صديقتها المقربة مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، والتي كانت عبارة عن باص حقيقي مليء بالفساتين.

ونشرت لجين عمران، فيديو رصدته “وطن”، يُوثق لحظة تلقيها “العيدية”، حيث تفاجأت بتوقف باص وردي اللون أمام منزلها، وحين دخلته، كان مليئاً بالفساتين التي تُشبه فساتين باربي.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تسريب فيديو للفتاة المحجبة التي شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC واذهلت لجنة التحكيم بجمالها الخارق .. الفنان محمد حماقي لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

• مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو

• لأول مرة .. الفنانة ياسمين صبري تكشف عن مفاتنها بصور ساخنة وتستعرض قوام جسمها بطريقة مثيرة ومغرية .. شاهد

• فتيات سعوديات بعمر الزهور ذهبن لإجراء فحوصات في أحد المراكز الصحية .. لم يستطع الطبيب تمالك نفسه امام جمالهن فأرتكب فضيحة اخلاقية صادمة لم تشهد السعودية مثلها من قبل ..شاهد

• زوجة الفنان "رامز جلال" في اول ظهور لها تذهل الجميع بجمالها الشديد ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يتخيل أحد ان هذا الجمال موجود على الأرض .. شاهد

• أكبر فضيحة جنسية تهز السعودية ..شباب عراة وفتيات بالـ”بيكيني” في حفل مختلط .. أحضان ساخنة وشذوذ جنسي ورقص ماجن ..شاهد الفيديو

• فتحو قبر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بعد 72 ساعة من دفنه فعثرو على مفاجأة مذهلة لم يصدقها أحد إلى بعد نشر هذا الفيديو ..شاهد

• الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تعود للفضائح من جديد وتنشر صورة فتاة عارية تماما .. والمفاجأة لن تصدقو من هي تلك الفتاة .. شاهد

Advertisements

• بالفيديو : جميلة باب الحارة تستعرض مفاتنها بفيديو فاضح .. هل خضعت لعملية تكبير المؤخرة ..شاهد

• كأنها حورية من الجنة : إبنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تخطف الأنظار في أول ظهور لها وتقهر كل أميرات الخليج بجمالها الشديد ..شاهد

• قناة MBC تسرب فيديو صادم لفتاة محجبة شاركت في برنامج "ذا فويس" وأذهلت الجميع بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يستطع الفنان راغب علامة ان يتمالك نفسه أمامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

• "كله صناعي في صناعي" .. فنانة كويتية شهيرة تستعرض منطقتها الحساسة بطريقة فاضحة وغير مسبوقة ..شاهد

• الكويت : فتاة حسناء تحضن رجل داخل البقالة .. افقدته توازنه بحضنها الدافئ ولكن بعد مغادرتها أكتشف المفاجأة الصادمة ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وقالت لجين: “زينة أرسلت لي مجموعتها الجديدة من فساتين السهرة لأختار منها ما أحبه كعيدية هذا العام”.

وبدأت لجين بتجربة بعض الفساتين، والتي كان أولها فستان زهري شفاف مزين بالريش من أطرافه، وقامت بقياسه واستعراضه أمام الكاميرا.

وأكدت لجين أن طريقة التوصيل الغريبة هذه، هي طريقة مصممة الأزياء زينة لإيصال أي موديل من تصاميمها إلى زبائنها.

وفي النهاية، وقع اختيار لجين على فستان أسود بكتف واحد، ونشرت صورتها فيه عبر “انستجرام” مرفقةً اياه بتعليق: “كل عام والجميع بخير وصحة وحب وسعادة وراحة بال الله يجمعكم بأهلكم وحبايبكم على خير ان شاءالله، حبيبتي وصديقتي المصممة المبدعة زينة زكي شكرا على أحلى عيدية”

وكانت قد انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بارز، وما عزّز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

لكنّ “لجين” نفت الأمر جملةً وتفصيلاً، وقالت: “ياما زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم خليهم يستمروا زوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز”.

وأضافت: “أنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إتزوجت أو ما اتزوجت”.