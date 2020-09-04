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صنعاء - ياسمين الخيامي - في هذه المنطقة السعودية..طلقات نارية تنهي حياة مغترب يمني من ابناء هذه المحافظة ( صورة + الاسم )

قالت مصادر محلية في محافظة القصيم بالمملكة العربية السعودية إن مواطنين عثروا على مغترب يمني مقتول أمام البقالة التي كان يعمل فيها. ووفقا للمصادر فإن المغترب اليمني المجني عليه يدعى ضيف الله وهو من أبناء محافظة البيضاء وقد تم العثور عليه صباح اليوم مقتولا أمام إحدى البقالات التي كان يعمل فيها في منطقة حريملة بمحافظة القصيم. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: السلطات السعودية تصدر 13 مليون تأشيرة وقرار جديد لاستقدام العمالة وتشغيلها تعرف على الدولة الخليجية الثرية التي اعلنت عجزها عن تسديد رواتب الموظفين إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس يباغت الجميع ويكشف عن رأيه في التطبيع مع اسرائيل أول عقاب إلهي مرعب يهز عرش حكام الامارات بعد التطبيع مع اسرائيل عبد الملك الحوثي يطلق صرخات هستيرية لانقاذه من جحيم مأرب..وخبير الماني يفضح الحوثيين ويكشف حجم خسائرهم الكبيرة Advertisements الجوازات السعودية توضح للمغتربين مصير أفراد عائلاتهم بعد نقل الكفالة والتسجيل في نظام ابشر السلطات السعودية تعاقب مغترب بالسجن وغرامة 60 ألف ريال سعودي والترحيل وعدم السماح بعودته للاراضي السعودية نهائيا مشروب طبيعي تناوله على الريق فينقي جسمك من السموم ويقوي جهاز المناعة، ويعالج 9 أمراض خطيرة

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وأضافت المصادر أن المجني عليه تم قتله بمسدس حيث أصابته الرصاصة بين عينيه لتخرج من مؤخرة رأسه. منوهة أن شهود عيان وجدوا الصباح باكرا ضيف الله مقتولا ووصلت الشرطة التي منعت من الاقتراب منه. ولازالت قضية المغترب اليمني غامضة حتى الآن في ظل عدم معرفة الجاني والدوافع.

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