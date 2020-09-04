قائد المقاومة الوطنية يعزي في استشهاد النائب ربيش العليي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات



عث قائد المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح برقية عزاء، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني في استشهاد عضو المجلس عن كتلة الإصلاح النائب ربيش علي وهبان العليي، وإلى شقيق الشهيد، نبيل العليي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. وقال قائد المقاومة الوطنية في برقيته : الأخ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الأخ عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام نبيل العليي،، تلقينا نبأ ارتقاء الشيخ ربيش علي وهبان العليي شهيدا في ساحات الشرف والعزة والدفاع عن الجمهورية في محافظة مأرب الأبية. وأضاف: ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقدم لكم وعبركم إلى أعضاء مجلس النواب بكل أطيافهم الجمهورية، وإلى ذوي الفقيد ومحبيه، بالغ العزاء، مؤكدين اعتزازنا بكل شهداء الجمهورية في جولتها الراهنة ضد مليشيا الكهنوت الحوثية الإمامية الرجعية العميلة. وقال العميد طارق: إننا ندرك تعدد نطاقات المعركة الجمهورية الوطنية، في سبيل التحرر والانعتاق من مخلفات الزمن الإمامي، ونعي تماما ومعنا جماهير الشعب اليمني كافة أن قدسية المعركة تتطلب تضحيات جليلة من دماء طاهرة تسقي الأرض اليمنية مستقبلا عامرا وقادما لا محالة، فقبل الشهيد العليي ارتقى في مدارج الشهادة رجال صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه من مشارب مختلفة تجمعها اليمن، في مقدمتهم أحد أهم بناة الصرح الجمهوري الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا، ونؤكد أن المعركة مازالت على أشدها ومازالت تنتظر مزيدا من القرابين الجمهورية. وتابع قائد المقاومة الوطنية في برقية العزاء: إن تنوع الشهداء من تجمعات سياسية يمنية مختلفة الرؤى البرامجية ومن مناطق الجغرافيا اليمنية، من أقصاها إلى أقصاها، تؤكد واحدية المعركة الوطنية ضد إمامة الرجعية والعمالة، وتدعونا جميعا لتوحيد بنادقنا وتصويبها في اتجاه واحد، وتؤكد علينا أن نوحد مسارات العمل الوطني الجمهوري، في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ معركتنا المقدسة.