قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع المقاومة شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع



قتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بنيران القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية شمالي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن). وأكد مصدر عسكري ميداني أن جبهة مريس شهدت مواجهات شرسة عقب هجوم واسع شنته عناصر مليشيا الحوثي على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في القطاعين الشمالي والغربي للجبهة. وتمكنت وحدات القوات الحكومية والمقاومة من إحباط هجوم حوثي استخدم فيه الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة خلال المواجهات على الحدود الجنوبية لمديرية دمت، شمالي مديرية قعطبة. ووفق المصدر، أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عشرات العناصر الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار. وذكر المصدر أن الهجوم الحوثي تزامن مع دفع المليشيا بتعزيزات بشرية كبيرة استخدمتها بغرض إغلاق مداخل مدينة دمت التي شهدت احتجاجات شعبية غاضبة مساء الثلاثاء، في الوقت الذي دفعت بعدد كبير منها نحو جبهات مريس وهاجمت بواسطتها مواقع القوات المشتركة.