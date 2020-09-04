شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف للجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف

قتل حوثيون وأعطبت آليات لهم، بنيران القوات الحكومية في الجوف، شمال شرق اليمن. وذكرت مصادر عسكرية، أن مدفعية القوات الحكومية دمّرت طقمين عليهما عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الحبيل، وقتل من على متنهما. ‏ كما أعطبت نيران القوات الحكومية أطقما وآليات قتالية تابعة لمليشيات ‎الحوثي بجبهة الصبايغ بمحافظة ‎الجوف.

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