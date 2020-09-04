المشتركة تصد هجوما للمليشيا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات



تصدت القوات المشتركة، الساعات الماضية، لمحاولة تسلل من قبل المليشيات الحوثية، جنوب الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار. وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن عناصر المليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل من بين مزارع المواطنين الواقعة على خط زبيد، صوب مدينة التحيتا ولكن دون جدوى. مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في مدينة التحيتا ذات الكثافة السكانية، اشتبكت مع المتسللين وأجبرتهم على الفرار والعودة من حيث أتوا بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفهم. كما تم إخماد مصادر الإسناد الناري للمتسللين، وفقا لذات المصدر.