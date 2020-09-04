- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تصد هجوما للمليشيا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تصدت القوات المشتركة، الساعات الماضية، لمحاولة تسلل من قبل المليشيات الحوثية، جنوب الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار. وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن عناصر المليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل من بين مزارع المواطنين الواقعة على خط زبيد، صوب مدينة التحيتا ولكن دون جدوى. مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في مدينة التحيتا ذات الكثافة السكانية، اشتبكت مع المتسللين وأجبرتهم على الفرار والعودة من حيث أتوا بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفهم. كما تم إخماد مصادر الإسناد الناري للمتسللين، وفقا لذات المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تصد هجوما للمليشيا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.