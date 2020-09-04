شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف 11 شخصا في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات

اختطفت مليشيات الحوثي 11 شخصاً بينهم 5 أطفال من أبناء مديرية القريشية في محافظة البيضاء (وسط اليمن). ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر محلي قوله، أن ميليشيا الحوثي اختطفت خلال اليومين الماضيين 11 شخصاً من أبناء قرية الشرياف بمديرية القريشية، بينهم 5 أطفال. وأوضح المصدر، أن إختطاف هؤلاء المدنيين جاء خلال حملة إعتقالات واسعة شنتها الميليشيات الإنقلابية بحق أبناء قرية الشرياف والقرى المجاورة لها. كما تحدث المصدر عن ارتكاب الميليشيات خلال الأشهر الماضية إنتهاكات وجرائم جسيمة بحق سكان الشرياف منها إقتحام المنازل وإستهداف القرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

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