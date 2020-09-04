شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفل برصاص قناص حوثي بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ البيضاء

أصيب طفل، مساء الخميس، برصاصة قناص تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في احد احياء مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن). وذكرت مصادر محلية، أن الطفل يوسف عمار يوسف (12 عام) اصيب برصاصة قناص حوثي يتمركز في تبة حميد بحي عصيفرة. وأشارت المصادر ان رصاصة القناص الحوثي أصابت الطفل بيده اليسرى وتسببت ببتر بعض أصابعه. وتصاعدت جرائم القنص التي يرتكبها مسلحو الميليشيات الحوثية مؤخرا بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في احياء مدينة تعز وسط تجاهل من المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة.

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