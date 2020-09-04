شكرا لمتابعة خبر عن اوامر بالقبض على مدير مكتب شلال علي شايع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امرت نيابة الاستئناف بعدن الجهات الامنية بالقبض على مدير مكتب امن عدن السابق عبدالدائم الشاعري.

واصدرت النيابة بهذا الخصوص توجيها جاء فيه:

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وجاء التوجيه من نيابة استئناف عدن

الموضوع | القبض القهرى للمتهم عبدالدائم احمد علي في القضية الجنائية رقم٠٤٢ لعام م ۲۰۲۰ م بتهمة استغلال النفوذ.

أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامکم العملية و بالإشارة الى مذكرة الأخ / وكيل نيابة صيرة الابتدائية برقم ٤٢ لعام ۲۰۲۰ م بتاريخ ۲۰۲۰ / ۸ / ۱۹ م والمرفق بها امر قبض قهري بحق المتهم المذكور اعلاه لعدم حضور امام نيابة صيرة.

وعليه نه يتم التوجيه لمن يلزم بالقبض القهر ي للمتهم المذكور أعلاه وإحضاره الى نيابة صيرة الإبتدائية بحسب الأمر المرفق حتي يتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف في القضية وفقا للقانون.

يذكر أن الشاعري اشتهر بالبسط على كثير من المواقع والأراضي داخل عدن .