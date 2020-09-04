شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كأنها حورية من الجنة : إبنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تخطف الأنظار في أول ظهور لها وتقهر كل أميرات الخليج بجمالها الشديد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد واسمها أسيل، وسط تفاعل من المعلقين، فيما رأى البعض وجود شبه كبير بينها وبين والدها.

وتغزل آخرون بجمال ابنة الرويشد، مؤكدين أنها بدت طبيعية جدًا بعيدًا عن أي عمليات تجميل، معتبرين أن جمالها خليجي أصيل، وبحسب الأخبار المتداولة فإن أسيل تعمل في مجال تصميم الأزياء خاصة الدراعات والقفاطين، وسبق وأن شاركت في عدد من عروض الأزياء في هذا المجال، إلا أنها لا تخرج للإعلام بشكل كبير، كما أنها حققت شهرة واسعة في مجال التصميم.

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وبالرغم من تواجدها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تحاول استغلال شهرة والدها من أجل لفت الأضواء. وكانت قد طمأنت جمهور والدها عبر تويتر خلال تعرضه لحادثة وقوع على المسرح العام الماضي وكتبت مغردة: “شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي، فهو بصحة وعافية لا أراكم الله مكروها بعزيز”، ويتابعها عبر تويتر ما يقارب الـ 11 ألف شخص، إلا أنها تحرص على إضفاء بعض الخصوصية على حياتها حيث إنها فعلت خاصية الـ Private لحسابها في تويتر.