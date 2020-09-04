شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من الرئيس هادي على معارك مأرب والجوف الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، بالمواقف البطولية المشرفة التي يسطرها ويسجلها أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ على الدوام في الدفاع عن الثورة والجمهورية من خلال اجتراحهم المأثر وتقديم التضحيات سبيلاً لانتصار راية اليمن الاتحادي الجديد عالياً المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وقال خلال اتصاله، بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ان مأرب وابناءها وإقليم سبأ بصورة عامة سيظلون كما عهدهم شعبنا صناع فجر الثورة ورواد النضال والتحرر والبطولة والبسالة والفداء.. مثمناً المواقف المشرفة التي يسطرها أبناء مأرب ومعهم الجيش الوطني وأحرار اليمن وبدعم ومساندة من الاشقاء في التحالف العربي واجتراح المأثر وتقديم الدماء الزكية في محراب الوطن.

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وقال هادي، إن قوى التمرد والانقلاب لا يعنيها الوطن او المواطن حيث تقدم الأبرياء من المقرر بهم وقودا لحربها العبثية على شعبنا اليمني تلبية وارضاء وخدمة للأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وناقش هادي مستجدات الأوضاع الميدانية والاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظة وأهمية استباب الأمن والاستقرار بصورة عامه وتوحيد الجهود والصفوف وشحذ الهمم للانتصار لإرادة الشعب في العزة والكرامة والعيش الكريم محيي صمود واستبسال منتسبي الجيش الوطني وقبائل مأرب شيوخ وشباب وكهول وكافة رجال وقبائل اليمن الاحرار في الجوف وصنعاء والبيضاء والضالع وتعز وكل مناطق التماس لمواجهة مليشيات التمرد والانقلاب.

وأكد، على أهمية توحيد اللحمة وتعزيز الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وأدواتها واذرعها المختلفة، وتقديم كافة اشكال المساندة والدعم ميدانياً وخدمياً وفي مختلف المجالات.

من جانبهما عبرا وزير الدفاع ومحافظ مأرب عن تقديرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية ومتابعته الدائمة لمختلف قضايا الوطن والتطورات والأوضاع والمستجدات في مأرب والوطن عموم، ومؤكدين على قوة الموقف ورباطة الجأش الذي يستلهمه الجميع قادة وافراد في ميادين الشرف من مجد وعزة الجنود المجهولين والأبطال الاشاوس اللذين يقدمون ارواحهم رخيصة للدفاع عن الأرض والعرض.

وثمن الوزير المقدشي والمحافظ العرادة جهود الرئيس هادي على حرصة ومتابعته المعهودة للوقوف على مختلف الاحتياجات والتفاصيل لما من شأنه تحقيق سبل الانتصار وتعزيز النجاح وتلافي القصور.