شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : طيران التحالف السعودي الإماراتي يقصف الجيش في شقرة بأبين .. و معارك عنيفة بين القوات الحكومية والانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏قالت مصادر محلية وإعلامية، إن جبهات محافظة أبين (جنوب اليمن) تشهد في هذه الاثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ.

ووأضافت، ان معارك هي الأعنف تدور الآن بجبهات أبين، وتبادل للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي الجنوبي. وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من تدمير واحراق آليات عسكرية للانتقالي.

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وتضاربت الأنباء عن نوع الطيران الذي قصف مواقع للجيش في أبين، فيما اشارت بعض المصادر إلى ان قصف بطيران مسير استهدف مواقع الجيش وأسفر عن سقوط إصابات خفيفة في عدد من الجنود، مؤكدة انه لا يوجد تحليق لطيران التحالف الحربي في سماء أبين.