شكرا لمتابعة خبر عن بعد محاولته الفرار إلى الخارج .. أنباء عن تصفية الأمير فهد بن تركي في احد المنافذ الحدودية للسعودية مع البحرين؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية عن اغتيال قائد القوات المشتركة للتحالف الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود عقب محاولته الفرار خارج أراضي المملكة اثر إقالته وإحالته للتحقيق من قبل الملك سلمان بقضايا فساد مالي حسب المرسوم الصادر من الديوان الملكي بالرياض .

وقالت المصادر إن الأمير المقال فهد بن تركي حاول مغادرة أراضي المملكة باتجاه البحرين متخفيا بزي مدني وجواز سفر مزور إلا أن حرس الحدود السعودي اكتشفوا أمره في احد المنافذ البرية مع مملكة البحرين مشيرة إلى أن الاخير اشتبك مع أفراد النقطة الأمنية بالمنفذ الحدودي عقب اكتشافهم لهويته مما أدى لمقتله على الفور مع ثلاثة من مرافقيه .

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بعد محاولته الفرار إلى الخارج .. أنباء عن تصفية الأمير فهد بن تركي في احد المنافذ الحدودية للسعودية مع البحرين؟!

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ولم يصدر حتى الآن أي بيان من قبل الديوان الملكي في العاصمة الرياض يؤكد صحة هذه الحادثة من عدمها لا سيما والأمير فهد بن تركي يعد من أصهار الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز فهو متزوج بإحدى بنات الملك عبد الله ويعد صهر الأمير متعب بن عبدالله القائد السابق لقوات الحرس الوطني والذي زج به ولي العهد بن سلمان في المعتقل مع عدد من أشقائه .

ويتهم الأمير فهد بن تركي بالتخطيط للإنقلاب على حكم الملك سلمان كونه أحد أعضاء هيئة البيعة للأسرة المالكة في السعودية والتي بات أغلب أفرادها معارضين لما يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تجاههم من خلال اعتقالهم وتعذيبهم.

لا سيما المعارضين له في حربه على اليمن والتي يرى فيها عدد كبير من أفراد الاسرة الحاكمة بأنها مستنقع ستدمر الاقتصاد السعودي وتضع المملكة أمام عقوبات دولية مستقبلا على خلفية المجازر التي ارتكبتها تجاه المدنيين في اليمن .