الف مبروك عقد القران "صلاح اليوسفي"

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عدن - ياسمين التهامي - بأجواء يملؤها الفرح والسرور، ومشاعر ممزوجة بالسعادة والمحبة، تمَّ عقد قران الشاب الرائع الخلوق/
صلاح اليوسفي
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جديد اب برس
متمنّين لَهُ حياة هنيئة وسعيدة وقرب موعد الزفاف ان شاء الله
ونقول له: [بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خيرٍ إن شاء الله تعالى].
التهنئة مقدمة من:-
أبناء الجالية اليمنية في السودان
إدارة وطاقم عمل مطعم باب اليمن
أصدقاء السكن في منطقة العمارات
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