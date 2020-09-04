شكرا لقرائتكم خبر عن الف مبروك عقد القران "صلاح اليوسفي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بأجواء يملؤها الفرح والسرور، ومشاعر ممزوجة بالسعادة والمحبة، تمَّ عقد قران الشاب الرائع الخلوق/

صلاح اليوسفي

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جديد اب برس

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متمنّين لَهُ حياة هنيئة وسعيدة وقرب موعد الزفاف ان شاء الله

ونقول له: [بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خيرٍ إن شاء الله تعالى].

التهنئة مقدمة من:-

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