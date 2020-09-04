شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "كله صناعي في صناعي" .. فنانة كويتية شهيرة تستعرض منطقتها الحساسة بطريقة فاضحة وغير مسبوقة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري مقطع فيديو أثار الجدل، حيث ظهرت فيه وهي تستعرض مفاتنها بطريقةٍ وصفها متابعون بـ”الفاضحة”.

وبدت ليلى الكندري في الفيديو وهي تستعرض أمام الكاميرا صدرها، حيث سخر منها البعض بالقول: “كله صناعي في صناعي”.

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يذكر أنّ مشهور مواقع التواصل الاجتماعي “شهاب ملح الانستغرام“ اتهم ليلى الكندري في أول تعليق له على قرار إبعاده من الكويت إلى إيران بأنها السبب المباشر في ذلك.

وسبق أن تزوجت ”الكندري“ مدة شهرين فقط، قبل أن تعلن طلاقها من زوجها في سبتمبر/أيلول من العام 2019.