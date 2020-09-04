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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوراً، قالت إنه صُوّر في مدينة الخبر السعودية لحفل مختلط . ويُظهر الفيديو عدداً كبيراً من الشبان، إلى جانب فتيات بملابس السباحة “بيكيني”، وهم يتفاعلون مع أغانٍ يعرضها DJ . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أكبر فضيحة جنسية تهز السعودية ..شباب عراة وفتيات بالـ”بيكيني” في حفل مختلط .. أحضان ساخنة وشذوذ جنسي ورقص ماجن ..شاهد الفيديو • فتحو قبر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بعد 72 ساعة من دفنه فعثرو على مفاجأة مذهلة لم يصدقها أحد إلى بعد نشر هذا الفيديو ..شاهد • قناة MBC تسرب فيديو صادم لفتاة محجبة شاركت في برنامج "ذا فويس" وأذهلت الجميع بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يستطع الفنان راغب علامة ان يتمالك نفسه أمامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد • الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تعود للفضائح من جديد وتنشر صورة فتاة عارية تماما .. والمفاجأة لن تصدقو من هي تلك الفتاة .. شاهد • بالفيديو : جميلة باب الحارة تستعرض مفاتنها بفيديو فاضح .. هل خضعت لعملية تكبير المؤخرة ..شاهد • "كله صناعي في صناعي" .. فنانة كويتية شهيرة تستعرض منطقتها الحساسة بطريقة فاضحة وغير مسبوقة ..شاهد Advertisements • الكويت : فتاة حسناء تحضن رجل داخل البقالة .. افقدته توازنه بحضنها الدافئ ولكن بعد مغادرتها أكتشف المفاجأة الصادمة ..شاهد • شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو • بعد نشر صورها الفاضحة .. سارق هاتف نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة دانا جبر يعود من جديد بفيديوهات جنسية وفضيحة تهز الوسط الفني ..شاهد • هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- مقطع متداول يثير الجدل لحفلة خاصة مختلطة في مدينة الخبر الشرقية pic.twitter.com/COFYurtRVU — موجز المشاهير???????? (@m_gez1) August 21, 2020 ولم يتسنَ لـ”سمابرس” التأكد من صحة المكان الذي أشارت إليه الحسابات والمغردون .

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