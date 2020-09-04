شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تعود للفضائح من جديد وتنشر صورة فتاة عارية تماما .. والمفاجأة لن تصدقو من هي تلك الفتاة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الفتاة السعودية رهف القنون، التفاعل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاعها لعدة أيام على إثر حديثها عن شابة سعودية تُدعى “سارة” تم قتلها على يد زوجها عبر طلق ناري تركت خلفها 4 أطفال.

أطلقت “القنون” حملة لوقف العنف ضد النساء، حيث بدأت في دعمها لتمرد المرأة لأي موقف قد يحدث لها.

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ونشرت القنون من خلال “الاستوري” عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لفتاة “عارية” وهي تجلس بداخل دائرة توحي من خلالها بأن المرأة دائمًا مكتملة النمو وليست بحاجة لأحد أن يكملها.

فيما أشار محور الدائرة إلى أن المرأة خلال شهور اكتمال نموها في بطن والدتها تخرج مكتملة.

وكتبت القنوت قائلًة: “أنتي كاملة ولن تحتاجي أبدًا إلى أي شخص يكملك وسوف تبقين دائمًا كاملة”.

وكانت رهف القنوت قد تبنت في وقت سابق قضية الفتيات المعرضات للقتل من قبل عائلاتهن، بعد أن أصبح نطاق حديثها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول نفس القضية.

ووجهت القنوت رسالة للفتيات المعرضات للقتل من قبل عائلاتهن، من خلال حسابها على “إنستغرام” وجاءت الرسالة بالمرة الأولى باللغة العربية فربما كان هدفها أن يفهم مغزى رسالتها كافة من يتابعها ويهتم بقضيتها.

غير أن رهف القنون في هذه المرة قد تخطت حدود الجرأة من خلال رسالتها ودعت الفتيات لمحاولة التمرد بشكل قاطع للشرف كما حرضت الفتيات للوقوف بوجه عائلاتهن.

وكتبت: “قولي لأبوك، لأخوك، عمك، خالك، جدك، ابنك.. لاعلاقة لشعري بشرفك.. لا علاقة لوجهي بشرفك.. لا علاقة لثيابي بشرفك.. لا علاقة لجسدي بشرفك.. لا علاقة لجهازي التناسلي بشرفك.. لا علاقة لحياتي بشرفك.. لا علاقة لي بشرفك”.

وأضافت قائلة: “شرفك يخصك أنت وحدك.. لا علاقة لي ولا لأحد آخر به ولا يحق لك أن تنهي حياة أي شخص بسببه”.