محافظ شبوة يوقع عقود لشق طرقات وإصلاح جسر تعرض لأضرار بسبب السيول

قال محافظ شبوة محمد بن صالح بن عديو "أن السلطة المحلية مواصلة العمل في تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسة والريفية والحضرية بالمحافظة".
جاء ذلك عقب توقيع عقدي عمل في مجال الطرق بالمحافظة، تشمل شرق طرق جديدة تربط مديريتين، بالإضافة إلى إعادة اصلاح جسر في "عتق" تعرض لأضرار بسبب السيول.
وبموجب العقد الاول، سيتم تنفيذ مشروع شق وربط طرق جديدة في قرى "وادي عدس" و "رفض" بمديرية الصعيد مع مديرية المحفد بطول 10 كيلو متر.
فيما اشتمل العقد الثاني إعادة إصلاح جسر خمر بمديرية عتق (مركز المحافظة) والممتد لحوالي ثلاثمائة مترا، عقب الاضرار المتتابعة التي تعرض لها جراء تدفق السيول.
وتنشط السلطة المحلية في محافظة شبوة (شرق اليمن)، بشكل لافت في تنفيذ المشاريع التنموية رغم حالة الحرب والفوضى التي تشهدها عدد من المحافظات الأخرى.
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