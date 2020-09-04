بينهم خمسة أطفال.. مليشيا الحوثي تختطف 11 شخصاً في محافظة البيضاء 

اختطفت ميلشيات الحوثي 11 شخصاً خلال الأيام الماضية في مديرية القريشة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال مصدر محلي "أن ميليشيا الحوثي 11 شخصاً من أبناء قرية الشرياف بمديرية القريشية، بينهم خمسة أطفال"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية. وأفاد المصدر "أن اختطاف هؤلاء المدنيين جاء خلال حملة واسعة شنتها الميليشيات الحوثية بحق أبناء قرية الشرياف والقرى المجاورة لها". وارتكبت الميليشيات خلال الأشهر الماضية انتهاكات وجرائم جسيمة بحق سكان الشرياف منها اقتحام المنازل واستهداف القرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء، وفق المصدر. وتمارس ميلشيات الحوثي انتهاكات مستمرة في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء.

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