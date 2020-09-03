محافظ المهرة يدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة الاوبئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم ، حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا وحمة الضنك، والتي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، بتمويل من السلطة المحلية.



واشاد محافظ المهرة خلال التدشين بحضور وكيلا المحافظة مختار محمد والمهندس سالم العبودي، ومدير عام مكتب الصحة عوض مبارك سعد، بجهود الكادر الطبي في مواجهة الحميات و جائحة كورونا..داعياً الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية من الحميات.. مشددا على أهمية الوعي المجتمعي في الحد من انتشار الحميات.

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