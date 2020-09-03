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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مأرب وتدشين دورات مهنية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اشتمل التوزيع على 21 خيمة، و126 بطانية،و42 بساط، استفاد منها 126 نازحا.
كما دشن المركز الملك سلمان، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، فعاليات الدورات التدريبية والمهنية لربات الأسر والأيتام ضمن مشروع "بذرة أمان" في محافظة عدن.
ويتضمن المشروع عددا من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة المعجنات والحلويات وصناعة البخور والعطور وكذا التصوير والمونتاج.
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