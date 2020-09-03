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توزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مأرب وتدشين دورات مهنية في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

توزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مأرب وتدشين دورات مهنية في عدن

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اشتمل التوزيع على 21 خيمة، و126 بطانية،و42 بساط، استفاد منها 126 نازحا.

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كما دشن المركز الملك سلمان، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، فعاليات الدورات التدريبية والمهنية لربات الأسر والأيتام ضمن مشروع "بذرة أمان" في محافظة عدن.

 

ويتضمن المشروع عددا من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة المعجنات والحلويات وصناعة البخور والعطور وكذا التصوير والمونتاج.

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