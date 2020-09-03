شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يوجه بالاستفادة من مياه السيول لري الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، جهاز الري التقليدي بتوجيه تدفق السيول الكبيرة على وادي حسان في كل من الدرجاج والقريات إلى الأراضي الزراعية التي لم تروا من قبل.



ولفت محافظ أبين خلال متابعته تدفق السيول، اليوم، إلى أهمية إعطاء كل الرعاية والاهتمام لقنوات الري الرئيسية والفرعية وصيانتها بشكل كامل وفقا وخطط وبرامج منتظمة وزيادة درجات التنيسق المشتركة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية ذات العلاقة ووزارة الزراعة والري للتغلب على آثار السيول والأمطار التي شهدتها أبين في الفترة السابقة وما نتج عن ذلك من ضحايا بشرية وجرف أراضي زراعية وتخريب القنوات والعمق الترابية وأضرار في الجسور والثروة الحيوانية في أبين .. داعيا وزارة الزراعة والري إلى تقديم الدعم العاجل لصيانة قنوات الري في أبين.

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