باسلامة ولملس يناقشان تنسيق الجهود لمعالجة نقص معلمي المرحلة الثانوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، اليوم، مع وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، التنسيق المشترك لمعالجة مشكلة نقص المعلمين في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، والاستفادة من طلاب وخريجي كليات التربية في مناطقهم.



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وأكد باسلامة، أهمية التعاون والتنسيق بما يساهم في خدمة العملية التعليمية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد..مشيرا الى أنه سيتم الاستفادة من مخرجات كليات التربية بالجامعات في سد الفجوة، خاصة مع استئناف العملية التعليمية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

ووجه باسلامة، رؤساء الجامعات الحكومية بالتنسيق مع مدراء التربية والتعليم للاستفادة من الطلاب الخريجين في مناطقهم لسد العجز في معظم المدارس الحكومية.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم، الى أن هذا اللقاء يهدف الى خلق تعاون مشترك في مساهمة الجامعات الحكومية ممثلة بكليات التربية بتوفير معلمين ومدرسين للمرحلة الثانوية التي ستبدأ يوم الاحد القادم ضمن الالية التي تنفذها الوزارة، لتقسيم الفترات الدراسية لطلاب الثانوية، بغرض التباعد الاجتماعي في المدارس الامر الذي أدى نقص في المعلمين، والبحث على إيجاد حلول لسد النقص من طلاب وخريجي كليات التربية.