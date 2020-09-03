- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة الجزائية بعدن تنظر في القضية ضد المتهم عبدالملك الحوثي و 31 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جلستها الثانية برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل، وحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي ادهم العولقي، للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهما اخرين.
وقدمت النيابة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور الى المحكمة تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بالنداء على المتهمين والذين تبين عدم حضورهم.
وقررت المحكمة اعتبارهم فارين من وجه العدالة واجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقا للقانون، وسألت المحكمة عمن يرغب من المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة بالدفاع عن المتهمين فلم يتقدم أحد للدفاع عن المتهمين.
وقررت المحكمة توجيه مذكرة الى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ .
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الجزائية بعدن تنظر في القضية ضد المتهم عبدالملك الحوثي و 31 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.