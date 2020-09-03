محافظ شبوة يوقع على عقدي عمل في مجال الطرق بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم، مع على عقدي عمل في مجال الطرق بالمحافظة.

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وبموجب العقد الاول الموقع مع مكتب احمد البوبكري للمقاولات ، سيتم تنفيذ مشروع شق وربط طريق قرى وادي عدس و رفض بمديرية الصعيد مع مديرية المحفد بطول 10 كيلو متر، فيما اشتمل العقد الثاني الموقع مع المؤسسة العامة للطرق والجسور على إعادة إصلاح جسر خمر بمديرية عتق والممتد لحوالي ثلاثمائة مترا ، عقب الاضرار المتتابعة التي تعرض لها جراء تدفق السيول.

وأكد محافظ شبوة ،مواصلة العمل في تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسة والريفية والحضرية بالمحافظة..مثمناً جهود الوحدة الإشرافية بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وانجاز دراستها و تصاميمها الهندسية والإشراف المباشر على تنفيذها .