الخنبشي يدشن توزيع الدفعة السادسة من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، توزيع الدفعة السادسة من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المقدمة من المملكة العربية السعودية.



Advertisements

وتعرف نائب رئيس الوزراء من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي، الى شرح عن الشحنة التي تتضمن " أسرّة فحص طبي و سماعات طبية و أجهزة قياس درجة الحرارة و فحص السكر مع الأشرطة و ضغط الدم الكتروني و عربة اسعاف اولي و معقمات و اجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة..لافتاً إلى أن الدفعة السادسة من المساعدات الطبية سيتم توزيعها على القطاع الصحي في المحافظات المحررة .

وثمن الخنبشي تدخلات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية في مساندة السلطات بالمحافظات في مواجهة جائحة كورونا.

في سياق آخر، اطلع نائب رئيس الوزراء، على سير العمل الجاري في مشروع بناء الدور الثاني لمركز اليسر التخصصي لعلاج وجراحة الكلى والمسالك البولية بمدينة سيئون محافظة حضرموت الممول من نسبة الوادي من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية تبلغ 406 ألف و524 دولار .