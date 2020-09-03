شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الأوقاف اليمنية : تصدر تعميم هام بشأن خطبة الجمعة (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، تعميم هام إلى مدراء عموم مكاتب الأوقاف بالمحافظات تضمن تخصيص خطب الجمعة لشهر سبتمبر العظيم..

وأكد التعميم الذي تلقاه المشهد اليمني ، على ضرورة ترسيخ المفاهيم الوطنية ودعوة المواطنين إلى الإصطفاف الوطني بكل شرائحهم خلف ولي أمر البلاد الشرعي المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والجيش اليمني والمقاومة الشعبية الصامدة.

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وشدد التعميم على ضرورة الحديث عن أهمية ومكانة 26 سبتمبر و14 أكتوبر التي خرج فيها اليمنيون من ظلمات الاستبداد و الإمامة و الاستعمار وكشف مؤامرة الحوثيين وإيران تجاه اليمن وتوضيح جرائم الحوثي بحق الشعب اليمني وأضراره على المستوى العقائدي أو الاجتماعي أو الإقتصادي..

ولفت التعميم إلى التأكيد على أهمية قيمة الحرية وربطها بيوم سبتمير الذي كان مرحلة فارقة في حياة اليمنيين والدعوة إلى طي الخلافات في الصف الوطني سواءً كانت مناطقية أو حزبية أو مذهبية وتوحيد الجهود لمواجهة الإنقلاب الحوثي.

ويأتي التعميم، بعد دعوات لمثقفين ونشطاء يمنيين بالتهيؤ للاحتفاء بأمجد الأيام وأقدسها على وطننا، ليلة تطهر بلادنا من الاستعباد والاستبداد والاستعمار والعنصرية القذرة، ليلة اعلان الحرية والكرامة، من خلال الاستعداد برفع علم الجمهورية اليمنية على أسطح المنازل، وترديد النشيد الوطني وايقاد شعلة الثورة ونشر الصور بكافة منصات التواصل الاجتماعي.