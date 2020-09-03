شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات طارئة من مأرب .. المواجهات تزداد ضراوة وتتوسع إلى مختلف الجبهات والتحالف يتدخل ومصدر يؤكد: الحوثي أتخذ قراراً بإسقاط مأرب مهما كان الثمن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية، مسنودة بقوات القبائل، وبين الحوثيين في العديد من جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة شهدتها العديد من جبهات المحور الجنوبي للمحافظة، يوم الأربعاء، تركزت أكثر ضراوة في جبهتي ماهلية، ورحبة.

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وبحسب المصادر، فإن جبهة المشيريف، التابعة لمديرية رحبة، شهدت هجمات حوثية عنيفة، تمكنت قوات القبائل المرابطة هناك من إفشال عدد منها، تزامنت مع تصعيد ميداني في المعارك في جبهة ماهلية.

وشمالاً، تواصلت المعارك العنيفة بين الطرفين في جبهة العلم الأبيض، وفي اتجاه مناطق الرويك، وذلك عقب هجمات حوثية متواصلة.

وفي جبهات المحور الشمالي الغربي، تواصلت المعارك الدائرة في العديد من المواقع وجبهات القتال في مديرية مدغل، وامتدت إلى جبهات قتال متفرقة غربي المديرية.

وذكرت المصادر، أن جبهة صرواح، غربي المحافظة، شهدت، اليوم الخميس ، معارك عنيفة، رافقها قصف مدفعي متبادل، وأن مقاتلات التحالف العربي شنّت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الحوثيين في مختلف جبهات المحافظة.

إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية مطلعة أن المئات من الطفرين سقطوا قتلى وجرحى، مؤكدة أن الحوثي أتخذ قراراً بإسقاط مأرب بأي ثمن.

وأكد مصدر عسكري أن الحوثي يطبق تكتيك عسكري يعتمد على إرهاق الخصم من خلال الهجمات المتواصلة والشاملة في أكثر من زمان ومكان، وأنه نجح إلى حد ما في تحقيق بعض الاختراقات بسبب ذلك.