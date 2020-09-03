شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان “عايض القرني” يفاجئ جمهوره بزواجه من الممثلة “هبة حسين”.. وينشر صورًا من عقد قرانه (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنان “عايض القرني” يفاجئ جمهوره بزواجه من الممثلة “هبة حسين”.. وينشر صورًا من عقد قرانه (شاهد)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المغني السعودي ومشهور السناب “عايض يوسف”، اليوم الأربعاء، متابعيه بإعلان زواجه رسميًا من الفنانة السعودية هبة حسين، وذلك من خلال حساباته الرسمية في “انستقرام” و”سناب شات”. ونشر “يوسف” عددًا من الصور من عقد قرانه على الفنانة هبة حسين، ليحسم الجدل حول زواجه بعد تصدره التريند بمواقع التواصل، ونفي بعض المغردين زواجه. وكتب عايض يوسف على “تويتر”: “الحمد لله إنه حياتي وقراراتي بيدي مو بيد الناس”، وسبق ذلك تغريدة بعد تصدره تريند السعودية، قال فيه: “صباح الخير أو مساء الخير أو اللهم اجعله خير”. من جانبه، بارك المشهور السعودي نايف حمدان، لصديقه عايض يوسف من خلال التعليق على ما نشره في تويتر، قائلًا : “ألف مبروك وعسى الله يبني بيتك على الخير وييسر أمرك”. كما بارك المشهور عبد الكريم الحربي وأيضًا عبدالله الدرويش، بمناسبة زواج عايض يوسف وهبة حسين، وتمنوا لهما حياة سعيدة ومستقبل جميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان “عايض القرني” يفاجئ جمهوره بزواجه من الممثلة “هبة حسين”.. وينشر صورًا من عقد قرانه (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.