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عدن - ياسمين التهامي - قيامة” جديدة في تركيا.. ‘‘أردوغان’’ يزف بشرى سارة للأتراك ويعلن عن إنجاز ضخم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بشرى سارة لمواطنيه معلنا أن بلاده ستبدأ أول اختبار فضائي لمحرك صاروخي فضائي يعمل بالوقود السائل تم تطويره محليا. أردوغان” قال في كلمة له أمس خلال مراسم افتتاح مصنع جديد لشركة “Rokestan” التركية لإنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية: “أزف لكم البشرى بأننا سنبدأ أول تجارب الفضاء لتكنولوجيا محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل تم تطويره محليا”. وأضاف: “لن نتسامح مع غياب التنسيق في قطاع الصناعة الدفاعية. لسنا راضين عن إنتاج احتياجاتنا من الصناعات الدفاعية في الخارج ما دمنا قادرين على تصنيعها في بلدنا”. ويعتبر الاعتماد على الموارد المحلية في إنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية من أهم أولويات حكومة أردوغان. وسبق أن تعهد الرئيس التركي في 23 أغسطس الجاري، بأن تصبح تركيا منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية، بحيث لا تستورد أيا من المنتجات الحساسة. وأطلقت تركيا عدة مشاريع خاصة بإنتاج عربات مدرعة وطائرات مسيرة ومقاتلة محلية الصنع وسفن حربية.

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