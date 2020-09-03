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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. أحد أفراد تنظيم القاعدة يصعق الجميع بمعلومات عن الحوثيين بعد انضمامه إليهم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قوات الجيش الوطني، منتصف أغسطس الجاري، أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وهو يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية بإحدى جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وكشف “موسى ناصر علي حسن الملحاني” (20 عاماً) أنه يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي منذ العام 2017 بعد أن رتب لانتقاله القيادي الحوثي المدعو “حمزة حمزة التاج”. وينحدر موسى الملحاني، من منطقة مسيك بأمانة العاصمة صنعاء، وقبل أن يشارك في القتال إلى جانب مليشيات الحوثي خضع لدورة في التعبئة الجهادية، وعادة ما تقيمها المليشيات لأي شخص قبل أن تدفع به إلى جبهات القتال. وذكر الملحاني، أنه التحق بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ صغره بسبب فقره وظروف أسرته المعيشية الصعبة، لافتاً إلى أنه انقطع عن التعليم وهو في الصف السابع. وقال إنه يعرف الكثير من قيادات وأعضاء تنظيم القاعدة في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، البعض منهم يعملون كمشرفين ويديرون مراكز تجنيد لصالح الحوثيين، منها مراكز في صنعاء ومحيطها. وأضاف “بأن البعض منهم يشاركون في جبهات القتال إلى جانب المليشيات الحوثية ومن ضمنهم قيادي في تنظيم القاعدة يدعى “يوسف الصعفاني” وينحدر من منطقة صعفان بصنعاء”. وذكر أن القيادي “الصعفاني” والذي يطلقون عليه لقب “الزير” لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي في معارك “المخا” الساحلية. وظهر حجم التنسيق والتعاون بين مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش)، منذ بداية حروبها التوسّعية في اليمن، سواء في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات الحكومية أو في تخطيط وتنفيذ الهجمات الانتحارية لاحتلال المدن وقتل وتهجير ساكنيها.

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