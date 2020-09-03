شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب| قوات ضخمة لمليشيا الحوثي عمدت على تغيير خطتها واللجوء لهذه «الخدعة» في جبهة «المشيريف».. وحدثت «المفاجأة» من أكبر وأشرس قبائل اليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأرب| قوات ضخمة لمليشيا الحوثي عمدت على تغيير خطتها واللجوء لهذه «الخدعة» في جبهة «المشيريف».. وحدثت «المفاجأة» من أكبر وأشرس قبائل اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر عسكرية، امس الأربعاء 2 سبتمبر /أيلول 2020، بأن معارك عنيفة دارت في جبهة ماهلية بمأرب، ونكلت القوات الحكومية بالمليشيات الحوثية. وذكرت المصادر، أن "جبهة ماهلية تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي منذ ساعات الصباح الأولى واستمرت لساعات". ولم يتسن معرفة إحصائية خسائر مليشيات الحوثي بالأرقام غير أن المصادر بينت أن القوات الحكومية نكلت بالمليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد". ويأتي هذا بالتزامن مع خسائر فادحة تلقتها المليشيات الحوثية في جبهات قانية بالبيضاء وبئر المرازيق في الجوف ونهم بصنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأرب| قوات ضخمة لمليشيا الحوثي عمدت على تغيير خطتها واللجوء لهذه «الخدعة» في جبهة «المشيريف».. وحدثت «المفاجأة» من أكبر وأشرس قبائل اليمن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.