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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تُعلن شروط عودة المسافرين والمقيمين إلى المملكة.. تعرف عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت شركة الخطوط الجوية السعودية ،اليوم الخميس، شروط عودة المسافرين والوافدين إلى المملكة وذلك بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. وحددت الخطوط السعودية 7 شروط للعودة إلى المملكة تضمنت إلزام جميع المسافرين بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزام بالاشتراطات الصحية وتسليمه للرقابة الصحية بالمطار لاحقاً، والخضوع للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام والممارسين الصحيين 3 أيام مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر. كما اشتملت الشروط أيضًا، تثبيت تطبيقي "تطمن" و"توكلنا" والتسجيل فيهما، وتحديد موقع المنزل عبر تطبيق "تطمن" خلال 8 ساعات من وصول الراكب، والقيام بالتقييم الصحي اليومي من خلاله، والاتصال على 937 في حال ظهور أي من أعراض "كورونا" أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية. وطالبت الخطوط السعودية جميع الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية حسب ما هو مذكور في نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية خلال فترة الحجر الصحي بالمنزل. وعلّقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها الدولية مؤقتًا منتصف مارس، لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، ثم استأنفت الرحلات الداخلية نهاية مايو الماضي، بعد تطبيق الإجراءات الوقائية

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