شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت : فتاة حسناء تحضن رجل داخل البقالة .. افقدته توازنه بحضنها الدافئ ولكن بعد مغادرتها أكتشف المفاجأة الصادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة كويتية تفاصيل جريمة “غريبة”، حيث اتهم وافد باكستاني سيدة جارٍ البحث عنها بأنها سرقته وهتكت عرضه بعدما أفقدته اتزانه بـ “حضن” داخل البقالة التي يعمل بها، حسب روايته. وأوضحت صحيفة “الأنباء” المحلية، أنه لم يعرف ما إذا كان داخل البقالة التي شهدت الواقعة كاميرات استطاعت توثيق الحضن والسرقة أم لا، إلا ان الوافد المجني عليه حدد أوصاف المركبة التي كانت تستقلها المدعى عليها وهي مركبة ألمانية سوداء اللون.

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وقال المجني عليه وهو من مواليد 1972 أمام رجال مباحث السالمية الذين استمعوا إليه إنه وفيما كان يتواجد داخل البقالة فوجئ بسيدة جميلة في العقد الرابع من عمرها تقريبا طلبت منه أن يأتي إليها بمسحوق منظف أطباق من أحد الأرفف. وأضاف: توجهت إلى الرف حتى آتي لها بالمنظف، وإذ بالسيدة تقوم باحتضانه بشكل لم يصدقه. وانصرفت على وعد بأن تأتيه مرة أخرى، مرددة: إنت مزيون حيل، مضيفا أنه فوجئ وبعد خروج السيدة بأن مبلغ 350 دينارا قد اختفى من جيبه. وسجلت قضية حملت مسمى هتك عرض رجل وسرقة بتوصيف جنايات وأخذت رقم 2020/212.