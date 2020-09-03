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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتحي بن لزرق يباغت الشرعية والانتقالي ويكشف العدو اللدود لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية

تحدث الزميل الصحفي فتحي بن لزرق رئيس هيئة التحرير بصحيفة عدن الغد عن عدو الشعب اليمني الذي تلطخت يده بدمائهم

وقال بن لرزق في تغريدة له على "تويتر" أن الحوثي لطخ يده بدماء خيرة رجال اليمن وقتل الحراكي والمؤتمري والاصلاحي والاشتراكي والمستقل.

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فتحي بن لزرق يباغت الشرعية والانتقالي ويكشف العدو اللدود لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية

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واشار إلى ان الحوثي قام بزج الصحفيين والنشطاء والنساء والاطفال في السجون وهدم البيوت وقصف المساجد وفجر الطرقات واحال البلاد الى خراب كبير.

وأختتم بن لزرق قائلاً, فئة بكل هذا الإجرام والخسة كيف لاتكون عدو الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه.