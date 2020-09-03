وفاة طبيبة يمنية بـ"كورونا" ولجنة الطوارئ تسجل 3 إصابات في "مأرب" 

أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال اليوم، قالت إنها سجلت "5 حالات شفاء في حضرموت".

وأكدت اللجنة في تغريدة لها على "تويتر"، ارتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى (1979) حالة، منها (571) وفاة، و(1180) حالة تعافٍ.

جدير بالذكر ان هذه الاحصائيات لا تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والتي ترفض الإفصاح عن أعداد الضحايا والمصابين بهذا الفيروس.

وفي السياق توفت الدكتورة عبير الأغبري استاذ النساء والتوليد المشارك وعميد كلية الطب في جامعة تعز، في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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ونعت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، الخميس، الدكتورة الأغبري، والتي توفت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز في بيان نعي، أن الدكتورة عبير الاغبري عميدة كلية الطب واستشارية أمراض النساء والولادة، توفيت اليوم بعد نحو شهرين من إصابتها بفيروس ‎كورونا.

وأوضحت النقابة أن الاغبري أصيبت أثناء أدائها لواجبها الانساني في علاج وجراحة النساء.

من جهتها نعت نقابة الاطباء والصيادلة اليمنيين الدكتورة الاغبري..مشيرة الى ان عميدة كلية الطب بجامعة تعز هي الضحية رقم 60 من الاطباء لفيروس كورونا.

ويشار إلى أن كورونا المستجد قد اودى بحياة 105 طبيبا وممرضا في ‎اليمن، حتى نهاية أغسطس الماضي.