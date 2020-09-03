أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

البرنامج السعودي يوقّع مذكرة تعاون لتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/498906 الإخوان يفشلون في إبعاد شبوة عن خيارها الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/498913/ بنك الكريمي يجلب فتوى شرعية لنهب العملاء https://www.elyamnelaraby.com/498916/ العميل "جايسون جي": قطر تمول الحوثيين والهجمات ضد السعودية https://www.elyamnelaraby.com/498917 الخنبشي يطلع على سير الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا والتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد https://www.elyamnelaraby.com/498923/ Advertisements المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498927/ الهلال الإماراتي يدشن فرق الإغاثة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498929 عناصر حوثية تعتدي على مؤذن أحد المساجد في جنوب مدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/498933/ محافظ المهرة يدشن توزيع الأدوات والمعدات الطبية لمكاتب الصحة بالمديريات https://www.elyamnelaraby.com/498948/ تعميم جديد لخطباء المساجد بشأن التركيز على 5 مواضيع https://www.elyamnelaraby.com/498987 مليشيا الحوثي تختطف 11 شخصاً من ابناء البيضاء بينهم 5 أطفال https://www.elyamnelaraby.com/498999

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