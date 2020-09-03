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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أبرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

 

البرنامج السعودي يوقّع مذكرة تعاون لتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن

 

https://www.elyamnelaraby.com/498906

 

الإخوان يفشلون في إبعاد شبوة عن خيارها الجنوبي

 

https://www.elyamnelaraby.com/498913/

 

بنك الكريمي يجلب فتوى شرعية لنهب العملاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/498916/

 

العميل "جايسون جي": قطر تمول الحوثيين والهجمات ضد

 

https://www.elyamnelaraby.com/498917

 

الخنبشي يطلع على سير الإجراءات الاحترازية لجائحة والتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد

 

https://www.elyamnelaraby.com/498923/

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المشتركة تصدت لهجوم حوثي بالتحيتا جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/498927/

 

الهلال الإماراتي يدشن فرق الإغاثة بالتحيتا جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/498929

 

عناصر حوثية تعتدي على مؤذن أحد المساجد في جنوب مدينة إب

 

https://www.elyamnelaraby.com/498933/

 

محافظ المهرة يدشن توزيع الأدوات والمعدات الطبية لمكاتب الصحة بالمديريات

 

https://www.elyamnelaraby.com/498948/

 

تعميم جديد لخطباء المساجد بشأن التركيز على 5 مواضيع

 

https://www.elyamnelaraby.com/498987

 

مليشيا الحوثي تختطف 11 شخصاً من ابناء البيضاء بينهم 5 أطفال

 

https://www.elyamnelaraby.com/498999

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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