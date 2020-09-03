شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف 11 شخصاً من ابناء البيضاء بينهم 5 أطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر محلي في محافظة البيضاء، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إختطفت خلال اليومين الماضيين 11 شخصاً من أبناء قرية الشرياف بمديرية القريشية، بينهم 5 أطفال .



وأوضح المصدر، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إختطاف هؤلاء المدنيين جاء خلال حملة إعتقالات واسعة شنتها الميليشيات الإنقلابية بحق أبناء قرية الشرياف والقرى المجاورة لها .. مشيراً إلى إرتكاب الميليشيات الإنقلابية خلال الأشهر الماضية إنتهاكات وجرائم جسيمة بحق سكان الشرياف منها إقتحام المنازل وإستهداف القرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تختطف 11 شخصاً من ابناء البيضاء بينهم 5 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.