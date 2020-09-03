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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي محسن صالح ينوه إلى عرقلة الحوثيين للجهود الدولية الرامية للسلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المبذولة في تحقيق السلام الدائم الذي يضمن حقوق اليمنيين باستعادة دولتهم الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
كان ذلك خلال لقائه اليوم كلاً من القائم بأعمال السفير الهولندي جيحون استوار ونائب السفير السويدي لدى بلادنا اريك سالمغرين لبحث القضايا المختلفة وتعزيز مستوى العلاقات، مشيداً بدور البلدين في دعم وتسهيل جهود السلام في اليمن.
ونوه نائب الرئيس إلى ما قدمته الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من تنازلات في سبيل إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
كما أشار نائب رئيس الجمهورية إلى التصعيد الحوثي المستمر في مختلف المناطق وإطلاق الميليشيات الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وسعودية ورفض الميليشيات الانقلابية السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية صافر، وهو ما يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.
وتطرق القائم بأعمال السفير الهولندي ونائب السفير السويدي إلى عدد من القضايا والموضوعات، مجددان تأكيد دعم بلاديهما للجانب الإنساني والإغاثي ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.
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